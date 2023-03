Inter, Dimarco e Correa ristabiliti per la partita con lo Spezia – Sky

Gli impegni di Champions League non riguardano l’Inter in questa settimana. La sfida con il Porto dovrà ancora aspettare, c’è prima il match con lo Spezia. Andrea Paventi dà nuovi aggiornamenti in vista di questo venerdì da Sky Sport.

RIENTRI – Ci si avvicina ad una settimana importante per il futuro dell’Inter, Andrea Paventi dà aggiornamenti con Sky Sport da Appiano Gentile sulla situazione della squadra: «L’allenamento è finito da pochissimo. L’importante per Simone Inzaghi era recuperare alcuni giocatori in vista della prossima settimana. La sessione odierna ci porta a dire che Dimarco e Correa sono praticamente recuperati per venerdì, ma è chiaro che il tecnico deciderà domani se portarli o no per la trasferta. Credo che alla fine ci saranno tutt’e due, anche se l’italiano ha maggiori possibilità di iniziare dal primo minuto. Correa potrà essere utile a partita in corso. Skriniar sta recuperando, ma non sarà presente con lo Spezia. Da quella parte l’Inter ha fatto bene, con Darmian e D’Ambrosio. Inutile rischiare giocatori in una stagione molto lunga. Salgono le quotazioni per vedere Lukaku titolare venerdì sera».

