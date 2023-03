Brozovic, una stagione per cancellarne cinque? Ci vuole pazienza

L’ambiente Inter dimentica in fretta, questo è certo. I fischi ripetuti per alcuni giocatori ne sono la prova, la pazienza è ad un livello molto basso. Marcelo Brozovic è al centro delle critiche, ma una stagione può cancellare il passato?

FRETTA – L’ambiente Inter giudica in fretta i suoi giocatori. Ne sono la prova i fischi di domenica nei confronti di Denzel Dumfries, o addirittura i fischi per Raoul Bellanova nella sfida contro l’Empoli. Marcelo Brozovic è finito in questa stagione nell’occhio del ciclone. Il croato ha fatto registrare un numero indefinito di assenze, causa infortuni ripetuti sia prima che dopo i Mondiali. Il centrocampista ora non è più certo della titolarità, Henrikh Mkhitaryan gli viene preferito e il campo sembra dare ragione all’armeno. È realmente possibile dimenticare le precedenti cinque stagioni da giocatore più forte in Serie A nel ruolo? Probabilmente no, per questo motivo la preoccupazione deve essere maggiore in caso di addio in estate. Queste risorse vanno recuperate, il livello si abbasserebbe senza di lui.

