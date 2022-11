Inter-Bologna 3-1 al 45′, risultato ribaltato. Dzeko alla Zidane!

Termina sul punteggio di 3-1 il primo tempo di Inter-Bologna, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

BOTTA E RISPOSTA – Un primo tempo pieno di emozioni quello fin qui a San Siro tra Inter e Bologna. Che non si mette bene per i nerazzurri: dopo un grande salvataggio di Onana, pochi minuti dopo arriva il vantaggio degli ospiti. Tiro dalla distanza destinato a finire in curva, il pallone sbatte sulla schiena di Lykogiannis e prende una traiettoria che beffa il portiere nerazzurro per lo 0-1. La reazione dell’Inter, però, non si fa attendere. Al 27′ Dumfries prova il cross dalla destra, il pallone si impenna per un contrasto ed Edin Dzeko si coordina perfettamente (un po’ come la famosa rete di Zinedine Zidane contro il Bayer Leverkusen) trovando una conclusione fantastica che vale il pareggio.

RISULTATO RIBALTATO – Nel giro di dieci minuti l’Inter riesce a ribaltare il risultato. Lautaro Martinez parte con un grande strappo palla a piede, venendo fermato soltanto da un fallo di Lucumí al limite dell’area. Della battuta si incarica Federico Dimarco che lascia partire un siluro, la sfera passa sotto la barriera e non lascia scampo a Skorupski nell’angolino basso. Finita qui? Neanche per sogno. Al 42′ infatti Hakan Calhanoglu pennella un calcio d’angolo perfetto per la spizzata di testa di Lautaro Martinez sul primo palo: 3-1 proprio allo scadere del primo tempo. Termina con questo risultato il primo tempo della gara.

