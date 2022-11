Di Biagio: «Inter, prestazioni buone ma i numeri contano! Marotta parla…»

Di Biagio, su Dazn, ha parlato del momento dell’Inter e dei troppi gol subiti. Una squadra da Scudetto, a detta sua, non può subire così tante rete. Una considerazione su Marotta

TROPPI GOL SUBITI − Gigi Di Biagio critica i tanti gol presi dai nerazzurri: «Mi sarebbe piaciuto chiedere a Marotta in che senso parla di riflessioni ai numeri, mai sentita una cosa del genere. L’Inter viene da un periodo buonissimo, anche a Torino buona prestazione ma i gol subiti rimangono tanto. I numeri alla fine contano e al di là delle prestazioni, per una squadra che punta al titolo, non può concedere così tante reti».