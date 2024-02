Inter-Atletico Madrid 0-0 al 45′: Kovacs dimentica un rigore netto!

Il primo tempo di Inter-Atletico Madrid finisce con il risultato di 0-0 (segui qui il LIVE). Equilibrio totale allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, manca però un rigore per i nerazzurri.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Inter–Atletico Madrid finisce 0-0: qualche rimpianto per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri partono fortissimi e pressano alto gli spagnoli, che però sbagliano poco dimostrando qualità nel possesso. All’Inter manca l’ultimo passaggio: due errori di Henrikh Mkhitaryan nei primi 12 minuti per Alessandro Bastoni e Marcus Thuram, poi anche uno di Lautaro Martinez per Nicolò Barella. Al 14′ è grave l’errore dell’arbitro Kovacs, che non fischia calcio di rigore sul tocco di braccio di Nahuel Molina. Vero, il tiro di Lautaro Martinez viene respinto, ma l’esterno ex Udinese ha il braccio veramente largo dentro l’area di rigore. Dopo i primi 25 minuti i nerazzurri abbassano i ritmi, tornano a far paura al 31′ con una conclusione del numero 10 su sponda di Thuram. Il pallone va purtroppo alto. Al 36 è ancora El Toro ad anticipare Gimenez di testa, il tiro è centrale e Jan Oblak para. Due minuti dopo Lautaro Martinez spreca un’occasionissima davanti alla porta su un assist perfetto di Thuram. Nel finale spazio a diversi errori di precisione e probabilmente all’infortunio dell’attaccante francese. A breve si saprà di più. Nel secondo tempo serviranno maggior concretezza e meno paura.