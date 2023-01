Inter-Atalanta, le probabili scelte di Gasperini per la Coppa Italia – TS

L’Atalanta si scontrerà nuovamente in questa stagione contro l’Inter. Secondo Tuttosport queste sono le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per la sfida di Coppa Italia a San Siro.

TITOLARI – Gian Piero Gasperini non opterà sicuramente per il turnover. Il tecnico vuole sfatare il tabù San Siro, mai violato con l’Atalanta. I bergamaschi puntano sulla Coppa Italia e non fanno alcun calcolo in vista della partita di campionato con il Sassuolo. In attacco confermato il tridente Boga-Hojlund-Lookman, che tanto bene ha fatto contro Sampdoria e Juventus nelle ultime due. Zapata e Muriel potranno entrare a partita in corso. In difesa Demiral sarà ancora in panchina, le voci di mercato portano presumibilmente a questa scelta. La squadra di Gasperini si ritroverà questa mattina a Zingonia per l’ultimo allenamento per poi partire verso Milano. I convocati saranno comunicati soltanto oggi. Queste sono le probabili scelte del tecnico dell’Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Hojlund, Lookman.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari