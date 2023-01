VIDEO – Udinese-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Verona, posticipo della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



PUNTO PER DUE – Udinese-Verona 1-1 nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Il Verona torna a fare punti anche in trasferta, dove l’ultima volta aveva perso con l’Inter. Dopo il 2-0 al Lecce di dieci giorni fa l’Hellas pareggia 1-1 con l’Udinese, in netto calo da inizio stagione. Inizio forte del Verona, con Darko Lazovic che al 4’ ruba palla a Beto e calcia da trenta metri circa trovando la deviazione netta ed evidente di Rodrigo Becao di testa. Superato Marco Silvestri con una parabola a spiovere, per la Lega Serie A è autogol del difensore accostato anche all’Inter. Il pareggio arriva al 21’: Kingsley Ehizibue va via a destra, cross basso per Beto che protegge e serve a rimorchio Lazar Samardzic per la conclusione dell’1-1. In chiusura di primo tempo lo stesso Samardzic ci prova su punizione, con bella parata dell’ex Marco Silvestri. Nella ripresa non succede tantissimo, da segnalare l’esordio di Ondrej Duda (anni fa a un passo dall’Inter) negli ospiti. In classifica Udinese settima, mentre il Verona va a -5 dallo Spezia quartultimo nella rincorsa alla salvezza.

Video con gli highlights di Udinese-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.