Inter-Atalanta, Arnautovic o Sanchez? La probabile formazione – SM

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare l’Atalanta questa sera al Meazza. Il tecnico dell’Inter torna ad abbracciare i suoi fedelissimi, con qualche cambio tra centrocampo e attacco, spiega Sport Mediaset. Arnautovic e Sanchez a duello per una maglia dal 1′.

NUMERO – Manca sempre meno alla sfida di questa sera al Meazza tra l’Inter e l’Atalanta. Simone Inzaghi – come spiegato da SportMediaset – conosce bene l’importanza della gara di oggi con i tre punti che potrebbero essere il primo vero matchpoint dello scudetto. L’Inter vuole togliere dalla propria classifica quell’asterisco che si porta dietro da metà gennaio. Adesso l’occasione di portare a termine due mesi di vittorie con l’eventuale undicesima gioia del 2024.

RIENTRI – L’Inter torna ad affidarsi ai suoi titolarissimi con molti cambi rispetto alla partita di domenica sera contro il Lecce. In porta rientra Yann Sommer che è guarito dalle linee di febbre, in difesa invece spazio come di consueto a Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. A completare il terzetto di difesa ci sarà Stefan De Vrij che continua a prendere il posto dell’infortunato Acerbi. A centrocampo invece, torna Nicolò Barella con Davide Frattesi che torna in panchina. C’è sempre Kristjan Asllani che rimpiazza l’infortunato Calhanoglu. In attacco invece, spazio al solito Lautaro Martinez con Marko Arnautovic che torna titolare pronto a rilevare Marcus Thuram. Sanchez dovrebbe ritornare in panchina. Questa la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi