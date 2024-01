Inter, allenamento post Monza: il programma dei prossimi giorni – Sky

Allenamento classico postpartita dopo la grande vittoria per 1-5 in Monza-Inter: come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il programma per i prossimi giorni è già stato stabilito. In vista della Supercoppa Italiana.

PROGRAMMA – Archiviata la pratica Monza, l’Inter si prepara per i prossimi impegni. Tra cui quello importantissimo di venerdì in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Allenamento odierno ad Appiano Gentile di scarico dopo la partita, mentre domani è prevista una giornata di riposo. Altra seduta, poi, martedì in mattinata prima della partenza nel pomeriggio per Riad.