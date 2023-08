Il Monza avvisa l’Inter: pari con l’Everton! Gli ex tutti in campo in amichevole

Il Monza pareggia 2-2 la sfida amichevole al Goodison Park contro l’Everton (a porte chiuse). In campo tanti ex Inter (in attesa di Danilo D’Ambrosio), in attesa della sfida alla prima giornata di campionato.

IN AMICHEVOLE – “Finisce a reti inviolate il primo tempo, con un Monza che tiene il pallino del gioco: bene la fase di possesso e quella difensiva, davvero poco viene concesso all’avversario. Da segnalare al 28’ l’attacco in profondità di Maric, tiro a rientrare di Colpani, palo. Al 33’ cambio gioco di Caprari su Ciurria, tiro a rientrare di sinistro, ma il portiere dell’Everton Virginia si oppone. Al 37’ palla laterale da sinistra, cross basso di Carlos Augusto che di un soffio non riesce a metterla dentro. Poco dopo contropiede Monza, Caprari per Ciurria, tiro da fuori di poco a lato. Al 40’ scambio Carlos-Caprari, cross basso del brasiliano, Maric tira centralmente. Qualche brivido nel finale ma Di Gregorio mantiene la porta inviolata”.

EVERTON-MONZA NEL SECONDO TEMPO

TANTI EX INTER – “Monza in vantaggio al 7’ del secondo tempo, con Colpani su punizione, Virginia non può nulla. Un minuto dopo altra occasione dei biancorossi con un tiro da fuori di Pessina ma il portiere si distende bene e blocca. Al 12’ buono sviluppo sulla destra, cross basso di Ciurria, portiere attento. Al 19’ grande recupero in scivolata di Caldirola su una palla persa in costruzione. Al 23’ pericoloso Maupay ma Di Gregorio si oppone. Al 25’ il portiere biancorosso purtroppo non può niente su Dobbin che mette in rete, uno-due, ottima azione individuale. Pochi minuti dopo ancora Dobbin, ma questa volta fuori di poco. Al 31’ st Maupay trova la rete del 2-1 a tu per tu con Di Gregorio, dopo una palla persa. Ma due minuti dopo ecco che arriva il pari del Monza: punizione laterale battuta da Machin, Mota ruba il tempo e va a segno con un gran gol di testa”.

Fonte: acmonza.com