Genoa-Inter, Inzaghi studia l’attacco. Un’assenza certa

Archiviata la vittoria contro il Lecce, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla gara di Marassi contro il Genoa. I nerazzurri hanno l’occasione di chiudere l’anno con una vittoria e godersi Capodanno con vista 50 punti.

ASSENZA – Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Lecce, ha dato due giorni di riposo ai giocatori dell’Inter così da far passare in famiglia le feste del Natale. Tutti ne hanno approfittato tranne Lautaro Martinez che da solo si è recato alla Pinetina per allenarsi in solitaria e cercare di recuperare per la prima gara di gennaio. Inzaghi infatti, in vista della sfida di Marassi contro il Genoa lavorare per mettere nel migliore dei modi la formazione. Con il rientro di Pavard, l’Inter ha recuperato fiato almeno in difesa. Resta però il dubbio in attacco, con il tecnico piacentino che pensa a come rendere Thuram pericoloso con l’assenza sicura di Lautaro Martinez. Quasi sicuramente giocherà ancora una volta Marko Arnautovic in coppia con il francese visto che anche Sanchez non è al meglio.

RIENTRO – Per il rientro di Lautaro Martinez invece si dovrà aspettare ancora un po’. L’argentino infatti, è al lavoro per rientrare bene in campo e non portarsi scorie dell’infortunio. L’idea quella dello staff medico è di riaverlo a disposizione per la gara contro l’Hellas Verona nella settimana dell’Epifania. Per poi averlo al 100% della forma nel derby lombardo contro il Monza. Poi due settimane di stop e qualche giorno di vacanza per ripartire a tutto gas da febbraio in poi con la Champions League che sarà alla porta.