Felipe Anderson e la rivincita contro Inzaghi. Le ultime sulla Lazio anti Inter

Si avvicina Lazio-Inter, match in programma domani alle ore 18.00. Un giocatore che più di tutti può avere uno spirito di rivincita contro Inzaghi è Felipe Anderson. Inoltre, Sarri sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione

RIVINCITA − Matteo Petrucci di Sky Sport parla del rapporto non proprio ottimale tra Anderson e Inzaghi: «Felipe Anderson ha una sorta di spirito di rivincita verso Simone Inzaghi. I due non hanno avuto un grande rapporto, si arrivò alla rottura. Nel suo 3-5-2 il brasiliano giocò tutta fascia, l’ultima partita di Anderson fu contro l’Inter nel 2017. Fra i due il rapporto non è mai decollato. Il Felipe Anderson di oggi sembra un altro giocatore però rispetto a quello di qualche anno fa. Giocatore sempre tecnico ma che rimane acceso per tutti i 90 minuti, quindi grande continuità».

ULTIME FORMAZIONE − Questi gli aggiornamenti sull’undici laziale anti Inter: «Patric in coppia con Luis Felipe, Adam Marusic in vantaggio su Manuel Lazzari. Per il resto, solito centrocampo composto da Milinkovic Savic con Lucas Leiva. Mentre in avanti, dentro Ciro Immobile che ha recuperato e ci sarà insieme a Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson».