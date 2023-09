Empoli-Inter, Sanchez insidia uno in attacco! Conferma Pavard – SM

Empoli-Inter è la partita in programma domenica alle 12.30, valevole per la quinta giornata di Serie A. Inzaghi, dopo l’ampio turnover effettuato in Champions League, potrebbe fare diverse rotazioni anche per la sfida del Castellani. Secondo sportmediaset.it, Sanchez insidia Lautaro Martinez

ROTAZIONI IN OGNI REPARTO – Empoli-Inter è il Lunch Match della quinta giornata di campionato. La squadra toscana, da poco affidata nuovamente ad Aurelio Andreazzoli dopo l’esonero di Paolo Zanetti, è reduce dalla pesante sconfitta per 7-0 contro la Roma mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi dalla prima notte di Champions League contro la Real Sociedad. L’allenatore piacentino potrebbe optare ancora per un massiccio turnover, con novità in ogni reparto.

Secondo sportmediase.it, infatti, in difesa potrebbe riposare Alessando Bastoni mentre Benjamin Pavard va verso la conferma al fianco di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. In mezzo al campo possibile turno di riposo per Nicolò Barella con Davide Frattesi dal 1′ insieme ad Henrikh Mkhitaryan e al rientrante Hakan Calhanoglu.

Empoli-Inter, Calhanoglu recupera ma la sua presenza dal 1′ non è certa: c’è Asllani

Il turco sembra aver recuperato ma non è detto che parta titolare: in tal caso Inzaghi potrebbe affidarsi ancora a Kristjan Asllani, piuttosto deludente a San Sebastian. Sulla corsia destra spazio al jolly Matteo Darmian con Denzel Dumfries a riposo. Ma la sorpresa più grande, secondo sportmediaset.it, è Alexis Sanchez che insidia Lautaro Martinez in attacco: per ora l’argentino rimane in vantaggio ma il cileno è un’opzione. L’altra maglia sarà certamente di Marcus Thuram.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Acerbi, de Vrij, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Darmian; Thuram, Lautaro Martinez