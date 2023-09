Pavard, in arrivo l’esordio in Serie A? Ad Empoli servono conferme

Benjamin Pavard è pronto all’esordio in Serie A. Dopo aver esordito con la maglia dell’Inter i Champions League, il francese si candida per una maglia da titolare contro l’Empoli. Il francese dovrà confermare quanto di buono mostrato contro la Real Sociedad

ESORDIO – Sembra tutto pronto per l’esordio di Pavard in Serie A. Il francese ha debuttato ufficialmente con la maglia dell’Inter nella sfida di Champions League contro la Real Sociedad ed Inzaghi potrebbe riproporlo dal 1′ nel lunch match di domenica contro l’Empoli. Il difensore contro gli spagnoli, a parte qualche incertezza iniziale su Barrenetexea, ha disputato un’ottima gara: nonostante il pressing e le folate dei padroni di casa, si è ben disimpegnato in chiusura arginando in maniera efficace le accelerazioni degli esterni del club spagnolo. Domenica il francese dovrà confermare quanto di buono mostrato in Spagna: all’Inter, per coltivare sogni di gloria, servirà il miglior Pavard.