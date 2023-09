Empoli-Inter, Andreazzoli rivoluziona la formazione: cambia modulo

Empoli-Inter domani alle 12.30 è il nuovo debutto di Andreazzoli come allenatore dei toscani, dopo l’esonero di Zanetti. Per la formazione si cambia modulo, rispetto alle precedenti uscite dei toscani.

SI CAMBIA – Per Empoli-Inter ritorno all’antico per i toscani, complice il ritorno di Aurelio Andreazzoli. L’allenatore, che aveva lasciato gli azzurri a giugno 2022, riprende il posto di Paolo Zanetti esonerato dopo aver perso 7-0 contro la Roma. E si torna al 4-3-1-2, il modulo che ha fatto le fortune dell’Empoli, dopo una stagione iniziata col 4-2-3-1. Francesco Caputo non è quindi più l’unica punta, avrà uno fra Nicolò Cambiaghi, il giovane Stiven Shpendi o l’ex Mattia Destro come spalla. Di conseguenza Tommaso Baldanzi fa il trequartista unico, lui che ha deciso la sfida con l’Inter del girone d’andata nella scorsa stagione (al Meazza). I toscani arrivano alla partita con la capolista con zero punti e altrettanti gol segnati in quattro giornate, ma il cambio di allenatore stravolge tutto.

LE SCELTE – Andreazzoli oggi è stato presentato, alla vigilia del match. In vista del nuovo debutto in Empoli-Inter qualche ballottaggio nei padroni di casa: Youssef Maleh o Simone Bastoni per l’interno sinistro, Bartosz Bereszynski o Tyronne Ebuehi come terzino destro. Difficile invece che possa partire titolare Sebastian Walukiewicz, imbarazzante domenica scorsa all’Olimpico con un rigore concesso al 1′ per un assurdo fallo di mano: coppia centrale con Ardian Ismajli e Sebastiano Luperto. Jacopo Fazzini e Razvan Marin dovrebbero completare il centrocampo, anche se c’è qualche speranza per Alberto Grassi. Da terzino sinistro va Giuseppe Pezzella, in porta c’è Etrit Berisha che ha superato nelle gerarchie Samuele Perisan come sostituto dell’infortunato Elia Caprile e dovrebbe rimanerlo anche col nuovo tecnico. Questa la probabile formazione di Andreazzoli per Empoli-Inter: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, S. Bastoni; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.