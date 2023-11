Cuadrado punta Juventus-Inter! Ansia per Bastoni – Sky

L’Inter, a ranghi ridotti, è al lavoro ad Appiano Gentile: prossimo impegno la sfida contro la Juventus- Juan Cuadrado, secondo Sky Sport, spera di recuperare. Il club, intanto, è in ansia per Bastoni

RECUPERO – L’Inter, ad Appiano Gentile, è al lavoro a ranghi ridotti visti i tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Fra i calciatori al lavoro c’è Juan Cuadrado, da tempo fermo ai box per una tendinite. Il calciatore, secondo Sky Sport, spera di poter tornare a disposizione almeno per la panchina per Juventus-Inter, sfida al vertice in programma dopo la sosta. Intanto il club è in ansia per le condizioni di Bastoni, infortunatosi con l’Italia questo pomeriggio (qui i dettagli).