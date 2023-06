Brozovic il migliore (con altri due) di Torino-Inter, Gosens non convince – TS

Marcelo Brozovic è l’uomo partita di Torino-Inter. Non soltanto per il gol segnato che ha significato la vittoria, ma anche per la sua prestazione. La migliore, insieme a quella di due compagni di squadra. Secondo Tuttosport, però, non convince Robin Gosens.

MIGLIORI – Marcelo Brozovic si merita un bel 7 in pagella, non soltanto per il gol che ha deciso Torino-Inter, ma anche per il suo modo di cucire gioco a centrocampo. Un voto che gli vale il premio di migliore in campo, così come per due compagni: il primo è Romelu Lukaku che conferma di aver ritrovato la condizione migliore e si candida a titolare per la finale. L’altro è Stefan de Vrij, autore di una sontuosa prestazione difensiva senza alcuna mezza sbavatura. Buon voto anche per Samir Handanovic (6.5) grazie all’importante intervento su Karamoh nella ripresa.

NON CONVINCENTE – A non convincere in Torino-Inter è soltanto Robin Gosens, l’unico a non raggiungere la sufficienza: 5.5 per lui. Poco arrembante e un po’ timido nel complesso, secondo quanto riporta il quotidiano torinese.

Fonte: Tuttosport, Alessandro Baretti