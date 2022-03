Brozovic, segnali negativi per Inter-Fiorentina: fatti nuovi accertamenti – CdS

Brozovic è a forte rischio assenza anche in Inter-Fiorentina. I problemi del croato non sono ancora risolti, tanto che mercoledì ha fatto nuovi accertamenti. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi.

PIÙ NO CHE SÌ – C’è pessimismo sulla presenza di Marcelo Brozovic per Inter-Fiorentina di domani. Secondo il Corriere dello Sport per il centrocampista ci sono poche speranze di vederlo in campo nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. L’allenamento di oggi darà le certezze: non dovesse farcela lascerà da questo pomeriggio Appiano Gentile. Brozovic mercoledì ha fatto nuovi accertamenti, dopo che i primi a seguito dell’infortunio di Liverpool avevano dato esito negativo. Risulta esserci un leggero edema al soleo destro, muscolo molto delicato da gestire. Ieri le condizioni erano migliorate, ma resta forte prudenza. Se Brozovic non dovesse giocare Inter-Fiorentina salterebbe anche le due gare della Croazia, peraltro amichevoli, durante la sosta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

