Brozovic salta Inter-Fiorentina? Inzaghi ha il sostituto, non la posizione – CdS

Per Brozovic la presenza in Inter-Fiorentina è ancora a rischio (vedi articolo), tanto che il Corriere dello Sport parla di poche speranze. Inzaghi, stando al quotidiano romano, ha già scelto il sostituto ma non la posizione.

NUOVA OCCASIONE – Inter-Fiorentina, non dovesse esserci Marcelo Brozovic, dovrebbe vedere il rilancio per Arturo Vidal. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, in un articolo a firma Andrea Ramazzotti. Il cileno ha fatto parlare di sé in settimana per la nota intervista a TNT Sports, dove ha detto varie cose non proprio nel momento ideale (vedi articolo). Per questo motivo ha ricevuto una multa, seppur di leggera entità visto lo stipendio da otto milioni, e a fine stagione lascerà l’Inter direzione Flamengo. La squadra che, peraltro, ha lui stesso anticipato. Intanto però va in campo, in caso di assenza (probabile) di Brozovic. Simone Inzaghi ha scelto Vidal come sostituto, ma deve decidere se piazzare lui davanti alla difesa o Hakan Calhanoglu. Partiranno dalla panchina Roberto Gagliardini e Matias Vecino, quest’ultimo visto (male) domenica col Torino dal 1′. A completare il terzetto di centrocampo sarà Nicolò Barella, ma dopo la brutta prova al posto di Brozovic col Sassuolo non toccherà a lui il posto in mezzo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

