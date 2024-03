Bologna-Inter, tante conferme per Thiago Motta. La probabile formazione – TS

In vista della delicata sfida ad alta quota contro l’Inter di Simone Inzaghi, Thiago Motta e il suo Bologna proveranno a fare lo sgambetto ai nerazzurri che corrono spediti verso lo scudetto. I rossoblù in campo con l’artiglieria pesante, spiega Tuttosport.

QUALITÀ – A poco più di un giorno dalla sfida contro l‘Inter al Dall’Ara, il Bologna di Thiago Motta si affida ai suoi prezzi pregiati per provare a fare lo sgambetto ai nerazzurri. Il tecnico dei falsinei, che scenderà in campo da diffidato, si affida come al solito al 4-1-4-1 con Lukasz Skorupski in porta, con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen a completare il pacchetto arretrato. A fare da perno al centrocampo in mediana, spazio a Freuler: sulla trequarti agirà Orsolini sulla destra, con Fabbian, Ferguson e Saelemaekers a completare il reparto. In avanti invece confermato come al solito Zirkzee. Di seguito la probabile formazione

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguso, Saelemaekers; Zirkzee

Fonte: Tuttosport