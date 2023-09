Bastoni e non solo: in quattro a riposo. Cambi pronti – SM

Oltre a Lautaro Martinez, anche Alessandro Bastoni riposerà in Empoli-Inter di domani. Ma non solo. Secondo Sport Mediaset ci sarà riposo anche per Denzel Dumfries e Nicolò Barella. Con i loro cambi già pronti.

QUATTRO CAMBI – Gli impegni iniziano ad accumularsi per l’Inter e la profondità della rosa va sfruttata al massimo. Per questo in vista della sfida di domani in trasferta contro l’Empoli, sono in quattro i giocatori pronti a riposare. Lautaro Martinez in attacco, ma anche Alessandro Bastoni in difesa, Denzel Dumfries sulla destra e Nicolò Barella a centrocampo. Previsti i ritorni dal primo minuto sia di Stefan de Vrij che di Francesco Acerbi, con quest’ultimo pronto ad agire sulla sinistra. Come braccetto di destra spazio ancora a Benjamin Pavard, mentre sarà Matteo Darmian a sostituire Dumfries in fascia. Infine Davide Frattesi pronto a prendersi il posto da titolare al posto del numero 23.