Milan-Verona 1-0, la decide Leao dopo l’umiliazione nel derby

Dopo l’umiliazione del derby vinto per 5-1 dall’Inter, il Milan torna alla vittoria (per 1-0) pur senza convincere troppo. A San Siro, contro il Verona, decide una rete di Rafael Leao.

POST UMILIAZIONE – Serviva una vittoria al Milan per riprendersi dopo il pesante 5-1 nel derby contro l’Inter e il deludente pareggio in Champions League contro il Newcastle. E una vittoria è arrivata a San Siro contro il Verona. A decidere una rete di Rafael Leao, che apre il risultato dopo soli otto minuti di gioco in una partita iniziata in ritardo a causa di una vera e propria bufera abbattutasi su Milano. Nella ripresa gli scaligeri ci provano, ma sono troppo timidi i tentativi per arrivare a un pareggio. Al Milan basta dunque la rete del portoghese per portarsi a casa i tre punti grazie a un 1-0.