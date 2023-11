Arnautovic, caccia al primo gol! Inzaghi attende un segnale – CdS

Arnautovic dovrebbe scendere in campo da titolare in Benfica-Inter. Per l’austriaco una chance per trovare il primo gol in stagione: Inzaghi attende un segnale

SEGNALE – In Benfica-Inter dovrebbe vedersi, almeno dal 1′, l’inedita coppia d’attacco Arnautovic-Sanchez. Per l’austriaco, rientrato da qualche settimana dall’infortunio alla coscia, un’occasione da sfruttare: l’ex Bologna è ancora a caccia del primo gol stagionale con l’Inter e, fra gli attaccanti a disposizione di Inzaghi, è l’unico ancora a secco. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico si aspetta un segnale da Arnautovic in modo tale da poter pianificare con serenità qualche riposo in più per Lautaro Martinez e per Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno