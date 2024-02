Analisi tattica Inter-Salernitana (4-0): Serie A a lezione da Inzaghi

Analisi tattica di Inter-Salernitana, terminata 4-0 con un dominio nerazzurro assoluto. Le scelte iniziali non lasciano dubbi ma sono quelle a partita in corso a confermare le “serie” intenzioni. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Altro che turnover e formazione rimaneggiata, Simone Inzaghi sceglie la miglior Inter possibile per ospitare la Salernitana a San Siro. L’unica variazione è nella coppia di quinti ma definire Denzel Dumfries e Carlos Augusto riserve sarebbe offensivo. E lo dimostra l’avvio di Inter-Salernitana, completamente senza senso. Pronti via ed è subito assedio. Si gioca solo nella metà campo della Salernitana. E gioca solo l’Inter, infatti. Palo, portiere avversario e traversa negano il vantaggio nei primi minuti, l’imprecisione nerazzurra fa il resto. Poi arriva l’uno-due firmato Marcus Thuram e Lautaro Martinez in un minuto su doppio assist di Carlos Augusto. E la partita finisce prima ancora di iniziare. Baricentro altissimo con la difesa che imposta. Spinta senza freni su entrambe le fasce. Possesso palla da record con fraseggi a centrocampo che non danno modo agli ospiti di prendere palla e organizzare una fase offensiva. Anzi, alla Salernitana non riesce nemmeno riorganizzarsi difensivamente per limitare i danni. Arriva il tris firmato Dumfries a fine primo tempo e il 3-0 sta addirittura stretto: il dominio dell’Inter nei primi 45′ a San Siro è assoluto, come non mai finora in questo trienno di Inzaghi.

Analisi tattica Inter-Salernitana: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessun cambio nell’intervallo ed è il secondo segnale che fa storcere il naso agli “indovini” che provano ad anticipare le mosse di Inzaghi. Non esiste distrazione né alcun tipo di azione che possa mettere a rischio i tre punti. La girandola dei cambi arriva solo dopo un’ora di gioco e si tratta di una tripla staffetta già decisa. E possibile grazie al risultato già al sicuro. Inzaghi cambia il tandem offensivo e regala mezz’ora di riposo a Henrikh Mkhitaryan in vista dell’Atletico Madrid. Dopo cinque minuti tocca al cambio in cabina di regia e nel finale c’è spazio anche per l’esordio assoluto di Tajon Buchanan in maglia Inter. Oltre a gestire il risultato per non sprecare inutilmente energie l’Inter continua a macinare gioco per calare il poker, anche se con qualche sbavatura in più. Prima il gol annullato per fuorigioco, poi al 90′ il gol di Marko Arnautovic chiude definitivamente una partita senza storia. Una prova di forza senza precedenti: Inter-Salernitana vale il primo +10 in classifica per la squadra di Inzaghi, che non ha pietà di nessuno sulla sua strada verso la seconda stella. A San Siro non va in scena solo una lezione di calcio a tutta la Serie A ma una vera lezione di gestione (del gruppo-squadra e non solo).