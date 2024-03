Analisi tattica Inter-Genoa (2-1): Gilardino conosce il 3-5-2 di Inzaghi

Analisi tattica di Inter-Genoa, terminata 2-1 grazie al primo gol nerazzurro di Asllani e al rigore di Sanchez. Il Genoa di Gilardino si (ri)conferma la squadra che dà più grattacapi alla capolista. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Nessuna sorpresa nella formazione iniziale, che prevede le rotazioni anticipate alla vigilia. L’Inter riparte da Kristjan Asllani in cabina di regia ma soprattutto da Carlos Augusto braccetto sinistro e Alexis Sanchez seconda punta. Una scelta che paga, anche se l’approccio del Genoa è migliore. L’Inter di Simone Inzaghi impiega circa un quarto d’ora a prendere le misure al 3-5-2 specchiato di Alberto Gilardino, che prepara benissimo la partita (come all’andata, ndr). L’avvio di Inter-Genoa non è poi tanto diverso da Inter-Atalanta di qualche giorno prima… Poco gioco sulle fasce e tanta verticalità per vie centrali. A destra prova Benjamin Pavard a tenere più alta la squadra, facendo sì che Denzel Dumfries si stacchi dalla linea mediana e giochi a “supporto” delle punte. Diversa la situazione a sinistra, dove Federico Dimarco agisce quasi da terzino e limita la spinta. La qualità tecnica che porta al bellissimo 1-0 firmato da Asllani su assist di Sanchez alla mezz’ora è ciò che fa la differenza tra l’Inter capolista di Inzaghi e l’ottimo Genoa di Gilardino. Il cileno segna il 2-0 su rigore (assegnato dal VAR, ndr) a fine primo tempo che sembra chiudere anzitempo la partita. Il primo tempo di Inter-Genoa termina con un risultato anche più ampio rispetto a quanto visto in campo: l’Inter riesce a essere concreta anche quando non riesce a costruire come sa, ovviamente per meriti altrui. Ed è davvero un grande pregio.

Analisi tattica Inter-Genoa: le mosse di Inzaghi

LETTURA – La ripresa si apre con la “solita” sostituzione inzaghiana per mettere sicurezza all’undici che dovrà finire la partita. Fuori Dumfries in quanto ammonito, dentro Matteo Darmian con il compito di conferire maggiore copertura. L’avvio di secondo tempo, però, è in mano al Genoa proprio come il primo. Si può dire che l’Inter di Inzaghi duri poco meno di un’ora, poi il calo atletico è troppo evidente. Sempre più evidente dopo il gol di Johan Vasquez, che sfrutta una sbavatura di troppo in marcatura. Aumentano le distanze a centrocampo, che è costretto correre per inseguire gli avversari anziché per scambiarsi il pallone in fase di manovra. Il risultato di vantaggio minimo viene messo seriamente a rischio dall’entusiasmo rossoblù. Tra il 65′ e il 75′ Inzaghi mette mano alla formazione per provare a recuperare metri con alcune forze fresche. Avanzare l’ottimo Carlos Augusto è probabilmente la mossa migliore per far sì che l’Inter non venga schiacciata nella propria metà campo fino al triplice fischio finale. Si torna a giocare sia a destra sia a sinistra con il tentativo di sfondare la linea difensiva del Genoa, che regge abbastanza bene. Gli errori si susseguono da entrambe le parti ma la stanchezza è più marcata nella squadra di Inzaghi, soprattutto nel trio mediano. Tanta sofferenza ma l’esperienza data dai subentrati è di grande aiuto per portare a casa i tre punti: l’Inter di Inzaghi fa la voce grossa in Serie A e con il +15 sulla Juventus non c’è più nulla da dire (ma da aspettare…). Onore al Genoa di Gilardino, che è la squadra che più di tutte ha messo in difficoltà la macchina perfetta nerazzurra finora.

NB: Clicca qui per leggere anche l’analisi tattica sulle partite precedenti dell’Inter di Inzaghi.