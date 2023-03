VIDEO – Inter Women, l’arrivo allo stadio per match con la Juventus

L’Inter Women è arrivata allo stadio per la sfida in casa della Juventus, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile.

ARRIVO – A seguire il video delle ragazze dell’Inter Women, allenate da Rita Guarino, che scendono dal pullman prima della gara di Coppa Italia Femminile in casa della Juventus.

Fonte: Twitter Inter Women