Tarenzi: Â«Napoli? Mancato solo il gol. Contro il Milan con una fame in piÃ¹!Â»

Tarenzi: «Napoli? Mancato solo il gol. Contro il Milan con una fame in più!»

Stefania Tarenzi Inter

Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter femminile, dopo il pareggio maturato in campionato contro il Napoli, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della sfida e del prossimo impegno in Coppa Italia contro il Milan.

SOLO PAREGGIO – Stefania Tarenzi dopo il pareggio con il Napoli ha commentato la prestazione della sua squadra: «Pareggio con il Napoli? Ci dispiace non aver portato a casa i tre punti dopo che abbiamo dato l’anima! Abbiamo cercato di creare un bel gioco ma purtroppo è mancato il gol, lavoreremo in settimana per migliorare sotto questo punto di vista. Siamo entrate in campo determinate e con la giusta mentalità».

IN COPPA ITALIA – Stefani Tarenzi parla anche del prossimo impegno contro il Milan, per la semifinale di andata di Coppa Italia: «Ci attende una bella partita. È una competizione dove è possibile che manchi la voglia di fare bene. Entreremo in campo con la giusta determinazione e una fame in più per portare a casa il risultato».