Inter-Atalanta, Conte chiaro con squadra e società: conta una sola cosa

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta è il big match della ventiseiesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45. Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida (QUI le sue parole), oltre a sottolineare i grandi meriti del gruppo continua a focalizzare l’attenzione sull’unica cosa che conta in questo momento

CONCENTRAZIONE – Inter-Atalanta sarà una sfida complicata per i nerazzurri di Antonio Conte, che vogliono continuare a difendere il primo posto in classifica. Il tecnico nerazzurro, nella consueta conferenza stampa della vigilia, dimostra ancora una volta di non voler alcuna distrazione in un momento così importante della stagione, che si tratti del suo futuro o di quello del club: «Sicuramente c’è un dato di fatto: io ho il contratto per un altro anno. Detto questo noi tutti devono essere concentrati su questa stagione: io, i dirigenti, i calciatori e tutte le persone che lavorano per l’Inter. Non dobbiamo farci distrarre da altre cose, ma essere concentrati sul presente», ha affermato Conte.

SLANCIO – E sul futuro dell’Inter, Conte ha una sola cosa da fare: «Io quello che posso fare è influire sul presente da qui alla fine, quello che accadrà all’esterno sinceramente non lo so e non posso immaginarlo. È una cosa che ci è caduta addosso ma non possiamo influire sul futuro, solo nel presente fino a fine stagione: dobbiamo concentrarci su quello». Le intenzioni sono chiarissime: concentrarsi sull’unica cosa che conta davvero in questo momento, vale a dire lo scudetto. Una conquista che darebbe slancio al presente ma anche al futuro di tutta l’Inter.