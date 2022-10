Spugna: «Risultato importantissimo, Inter forte! Secondo tempo dimostra»

Alessandro Spugna, allenatore della Roma femminile, ha parlato così dopo la vittoria contro l’Inter Women. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7.

IMPORTANTISSIMO – Queste le parole di Alessandro Spugna: «Un risultato importantissimo. L’esultanza nasce dal periodo, dalla settimana, c’è tanto dentro questo risultato. L’Inter è molto forte e lo ha dimostrato nel secondo tempo, dove ci ha creato qualche problema. Ma noi abbiamo fatto una partita da squadra importante, matura. Dovevamo giocare con coraggio ma anche con intelligenza ed equilibrio. Le ragazze hanno fatto una partita importante. Non dobbiamo pensarci troppo e lavorare gara dopo gara. Due gare così ravvicinate sono complicate da gestire, ma non vogliamo alibi. Vogliamo solo fare dopo gara. Il calendario non ci aiuta, ma dobbiamo andare avanti».