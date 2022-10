Il Napoli a valanga contro il Sassuolo: 4-0 e triplo Osimhen! +6 sul Milan

Il Napoli capolista ha aperto la dodicesima giornata di Serie A sfidando il Sassuolo allo stadio “Diego Armando Maradona”. Tutto molto semplice per la squadra di Spalletti che va in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco e chiude con un rotondo 4-0. I neroverdi all’84’ rimangono in dieci uomini

DILAGANTI – Il Napoli di Spalletti non ha intenzione di fermarsi. Gli azzurri allo stadio “Diego Armando Maradona” strapazzano il Sassuolo di Dionisi con un dilagante Osimhen. Il nigeriano sigla l’1-0 dopo appena 4′ e il raddoppio al 19′, in entrambi in casi su assist di Kvaratskhelia. Al 36′ in gol ci va proprio il georgiano che porta il Napoli sul 3-0. Il Sassuolo prova a rispondere in un paio di occasioni ma la capolista non si scompone più di tanto. Al 77′ Osimhen sigla il 4-0 mettendo così a segno una tripletta. All’84’ i neroverdi peggiorano la situazione rimanendo in dieci per l’espulsione di Lauriente. Il Napoli blinda così il primo posto in classifica allungando a +6 sul Milan, impegnato domenica alle 20.45 contro il Torino.