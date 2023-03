Salvai: «Giochiamo per Rosucci! La squadra ha risentito del suo infortunio»

Salvai ha parlato prima di Inter-Juventus Women di Coppa Italia. La giocatrice anche della Nazionale ha speso dolci parole nei confronti di Martina Rosucci. Le sue parole a La7

GIOCHIAMO PER LEI − Cecilia Salvai ha speso belle parole sulla compagna prima di Inter-Juventus Women: «Infortunio di Rosucci? Penso che quando succedono queste cose tutta la squadra ne risente, stiamo cercando di aiutarla. Lei è una persona intelligente, l’ho trovata lucida e razionale in questi giorni. Sarà una motivazioni in più per noi».