Roma-Inter Women (3-2), Serie A femminile: le pagelle. Quattro bocciate

Termina 3-2 Roma-Inter Women di Serie A Femminile. Le nerazzurre peccano un brutto primo tempo chiuso sotto 2-0. Nella ripresa, esce l’orgoglio ma le avversarie sono di grande caratura. Le pagelle del match

PIAZZA 5,5: Partita difficile per il portiere dell’Inter, che gioca ancora al posto della titolare Durante. Sui gol del primo tempo ha diverse responsabilità, soprattutto sul 2-0 di Andressa. Poteva e doveva fare meglio sulla conclusione di Giacinti. Si rifà con la grande parata con i piedi sulla stessa Giacinti nel primo tempo. Nella ripresa, può far poco sul bolide di Greggi.

Roma-Inter Women, le pagelle: difesa

THOGERSEN 6: Prova a mettere la sua esperienza in partita non riuscendo però ad essere pericolosa in avanti. L’impegno c’è.

VAN DER GRAGT 5,5: L’olandese va in difficoltà contro una Roma fortissima. Le giallorosse arrivano da tutte le parti soprattutto nel primo tempo. Lei fa un po’ di fatica a contenerle.

DAL 79’ FORDOS SV

ALBORGHETTI 5,5: Come l’olandese va in difficoltà contro le varie Andressa, Giacinti e le incursioni di Grezzi. Il capitano prova a tenere.

MERLO 5: Nel primo tempo la Roma attacca molto dalla sua parte ed è proprio da lì che arrivano i primi due gol giallorossi. Andressa è un osso duro!

Roma-Inter Women, le pagelle: il centrocampo

SANTI 5: Grezzi è tarantolata, domina il centrocampo. Lei passa tutta la gara a rincorrerla senza effetti positivi per l’Inter.

MIHASHI 5: Non brilla come la sua compagna contro la maggiore dinamicità della Roma. Paga tanto il suo ritmo compassato.

PANDINI 6,5: Non prova a mollare, riaprendo anche la gara subito nel finale. Suo il 3-2 di testa, sostituisce Karchouni.

Roma-Inter Women, le pagelle: l’attacco

AJARA 5: Non tocca palla praticamente nel primo tempo, nel secondo qualcosina ma può e deve fare di più. Prestazione insufficiente!

POLLI 6: Solita caparbietà e impegno per la punta nerazzurra. Fa a botte con la difesa giallorossa, recrimina per un rigore e per un gol annullato (molto dubbio). Esce per un problema fisico.

DAL 93′ CALEGARI SV

CHAWINGA 7: L’unica in grado di creare pericoli alla Roma. A volte è egoista, vero, ma la sua qualità è speciale. Solite scorribande e poi fa il gol del 2-1 che riapre i giochi.

Roma-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO 6,5: È con le spalle al muro per i tanti infortuni che hanno decimato l’Inter. L’ultima Polli, uscita malconcia, nonché Karchouni in panchina per 90′ acciaccata. Manda in campo la squadra migliore, o comunque quella a disposizione. Rianima le sue giocatrici dopo il primo tempo e quasi sfiorano l’impresa.