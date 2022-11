Robustellini: «Parma, mi aspetto gara difficile. Con la Fiorentina mancata una cosa»

Chiara Robustellini, difensore dell’Inter Women, ha presentato la sfida di domani contro il Parma ai canali ufficiali della società nerazzurra. Tornando anche sul pareggio dell’ultima partita contro la Fiorentina.

UNA MANCANZA – Chiara Robustellini è tornata così sulla gara pareggiata dall’Inter Women contro la Fiorentina: «Abbiamo giocato una bella partita, da grande squadra quale siamo. A parte qualche sbavatura abbiamo sempre avuto noi il pallino del gioco ed è mancato veramente soltanto il gol. Non era facile, per quanto riguarda il mio primo anno, trovare spazio in una grande squadra come l’Inter. Per questo ringrazio per la fiducia, spero di continuare a far bene».

GARA DIFFICILE – Robustellini ha poi presentato la gara che domani vedrà impegnata l’Inter Women sul campo del Parma: «Non mi aspetto una partita facile, d’ora in poi nessuna partita lo sarà. Mi aspetto una partita combattuta, il Parma vorrà far bene, ma noi dobbiamo dimostrare di far parte delle squadre di vertice».