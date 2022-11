Beccalossi: «Infantino? Lui nasce interista! Mondiale? Dispiace una cosa»

L’Italia non sta partecipando al Mondiale ed Evaristo Beccalossi, attualmente capo delegazione dell’Under 19 azzurro, dice la sua sulla questione ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex Inter parla anche di Infantino e dell’organizzazione dei Mondiali in Qatar

GIOVANI – L’Italia di Roberto Mancini, dopo aver vinto gli Europei, ha mancato la qualificazione al Mondiale. Evaristo Beccalossi consiglia di puntare sui giovani: «Dobbiamo essere bravi ad aprire le porte ai giovani per permettere all’Italia di raggiungere grandi risultati perché non andare al Mondiale per due anni è un bel problema. Non c’è spiegazione, anche se poi va ad analizzare e abbiamo avuto la possibilità con un rigore a fine gara. Nel calcio a volte bisogna avere un po’ di fortuna, noi ne abbiamo avuta all’Europeo sicuramente però l’abbiamo pagata cara con il Mondiale».

POLEMICHE EXTRA – Beccalossi parla poi del suo rapporto con Gianni Infantino prendendo anche le sue parti per quanto riguarda le polemiche che girano intorno al Mondiale: «Infantino? Lui nasce interista quindi qualcosa ha visto nei nostri anni, ma lì è tutta l’organizzazione che colpisce. Unica cosa che mi dispiace un po’ è che vedo movimento, organizzare un Mondiale non è semplice però mi sembra sempre che si cerchi qualcosa per fare polemica che con il calcio non c’entra. Bisognerebbe parlare anche un po’ di calcio e della qualità dei calciatori. Noi dobbiamo cercare di andare al Mondiale con giocatori importanti che catturino la fantasia dei tifosi».