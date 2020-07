Moller Hansen: “Eriksen mi ha dato il benvenuto all’Inter, felice! Inizio…”

Moller Hansen è uno dei nuovi acquisti di Inter Women. La calciatrice, arrivata dalla Danimarca, è connazionale di Eriksen e il centrocampista, che sarà titolare fra pochi istanti contro la Fiorentina (vedi formazioni) ha commentato il suo inizio a Inter TV.

PRIMO APPROCCIO – Caroline Moller Hansen commenta il suo inizio con Inter Women: «Ho appena finito la mia prima settimana di allenamento. È stata molto dura come sedute, ma mi trovo molto bene qui. Per quanto riguarda le aspettative mi rendo conto che qui in Italia il campionato sia più combattuto che in Danimarca. So che bisognerà soffrire tanto per vincere, spero di fare la mia parte qui all’Inter, facendo gol e aiutando la squadra in generale. Christian Eriksen è, ovviamente, un grandissimo giocatore. Per tante persone è un modello, il fatto che si sia preso un po’ di tempo per mandarmi un messaggio via Instagram è una cosa che mi rende molto felice. Per me significa tanto che un mio connazionale mi abbia dato il benvenuto, sono molto felice per questo gesto e per essere all’Inter».