Bergomi: “Inter, devi essere protagonista! Esclusione Chiesa? Scelta forte”

Beppe Bergomi prima di Inter-Fiorentina dagli studi di “Sky Sport” ha parlato di Diego Godin e l’esclusione di Federico Chiesa per quanto riguarda la squadra allenata da Beppe Iachini.

LE FORMAZIONI – Beppe Bergomi prima di Inter-Fiorentina su Sky parla delle scelte dei due allenatori, da una parte Diego Godin e dall’altra l’esclusione di Federico Chiesa: «Diego Godin la prestazione la fa sempre, poi ha delle difficoltà a giocare a sinistra, ma è sempre affidabile. L’esclusione di Federico Chiesa per la Fiorentina? Scelta forte, in queste partite solitamente riesce sempre a tirare qualcosa fuori».

FUTURO INTER – Bergomi parla anche dell’Inter facendo riferimento alle prossime stagioni: «L’Inter deve creare una mentalità: in questa stagione per esempio arrivare secondi sarebbe meglio di arrivare quarti. La prossima stagione ci vorrà un pizzico di fortuna in più nei sorteggi di UEFA Champions League, fortuna che negli ultimi anni non ha mai avuto. Deve andare avanti ed essere protagonista, ma per esserlo bisogna alzare la qualità».