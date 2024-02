Milinkovic: «Spero di difendere l’Inter Women. Mi descriverei così»

Marija Ana Milinkovic, nuova giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai canali del club nerazzurro a seguito del suo arrivo alla società meneghina.

PRIME PAROLE – Queste le prime parole di Marija Ana Milinkovic da giocatrice dell’Inter Women ai canali del club nerazzurro. «Mi chiamo Marija Ana Milinkovic. Cosa significano per me l’Inter e questa opportunità? Spero di vincere il campionato italiano con la squadra e di difendere i colori nerazzurri. Cosa penso della Serie A e quanto sono entusiasta di giocare in un nuovo campionato? La Serie A è un campionato emozionante con squadre di qualità. Spero di mostrare al meglio il mio talento. Come mi descriverei come calciatrice? Mi descriverei come una centrocampista, ma posso giocare anche come difensore centrale. Mi metto a disposizione dell’allenatore per fare tutto quello che mi chiederà».

Fonte: Twitter Inter