Marinelli: “Inter, buona prestazione. Gol? Che emozione! Sul Milan…”

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Gloria Marinelli ha parlato quest’oggi ai microfoni di “Inter Tv”, come riportato dal profilo Twitter di Inter Women. L’attaccante commenta il suo gol odierno e la sua partita contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni

GOL E NON SOLO – Di seguito le parole di Marinelli: «Abbiamo incontrato una squadra che per noi era molto forte. Abbiamo trascorso una settimana molto impegnativa e l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto una buona prestazione. Primo gol? Mi è mancato tantissimo. Per un attaccante non è facile; è stata un’emozione forte. L’ho dedicato a mia cugina che è venuta a vedermi dopo tanto tempo. Non è mai facile entrare in partita in corso, soprattutto in svantaggio. Volevo dimostrare che questo posto può essere mio. Darò il massimo ogni allenamento e ogni partita. Milan? Il derby è sempre il derby. Lo prepareremo al meglio, sarà emozionante. Abbiamo preso morale e faremo il nostro meglio».