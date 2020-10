Marianella: “Inter? Girone di Champions League complicato. Avversari…”

Massimo Marianella, noto telecronista di “Sky Sport”, ha fatto il punto sulle avversarie dell’Inter nella fase a gironi di Champions League. Sono diverse le motivazioni per temere Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Più indietro lo Shakhtar Donetsk, ecco perché

BLOCCHI DI PARTENZA – Mancano dieci giorni esatti all’esordio dell’Inter nel girone B di Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte se la vedranno con l’ostico Borussia Moenchengladbach a San Siro. Secondo il noto telecronista di “Sky Sport”, Massimo Marianella, l’avversario tedesco non va sottovalutato: «Credo che quello dell’Inter sia il girone più difficile, tra quelli delle italiane. Potenzialmente, tutti gli avversari possono competere per la qualificazione agli ottavi. Lo Shakhtar Donetsk è la formazione meno temibile. Al di là dei richiami storici tra Real Madrid e Inter, anche il Borussia Moenchengladbach è avversario vero. Il Real Madrid ha cambiato poco, e credo sia un vantaggio mantenere stile di gioco e assetto tattico. Il Real Madrid è l’ostacolo maggiore, ma il Borussia Moenchengladbach ha un grande allenatore, con idee di gioco molto precise, e un mix molto interessante tra giovani ed esperti. Si tratta di una squadra abbastanza completa in ogni reparto e in una grande serata può mettere in difficoltà qualunque avversario».