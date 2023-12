Inter-Sampdoria Women all’Arena Civica di Milano, tutte le informazioni

Inter-Sampdoria Women, tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno all’Arena Civica di Milano per il match valido per la decima giornata di Serie A Femminile previsto sabato 9 dicembre alle ore 12.30.

INFORMAZIONI – Il sito dell’Inter rende noto che in occasione di Inter-Sampdoria Women, match valido per la decima giornata di Serie A Femminile previsto sabato 9 dicembre alle ore 12.30, l’accesso all’Arena Civica Gianni Brera di Milano sarà libero. Inoltre i tifosi sono invitati a compilare il form presente in questa pagina web del sito ufficiale del club nerazzurro al fine di confermare il proprio interesse ed ottenere un accesso privilegiato all’impianto.

Fonte: Inter.it