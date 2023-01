Inter-Como Women 1-1, le pagelle: Polli salva lo svarione della difesa!

Solo 1-1 Inter-Como Women. Al Breda, le nerazzurre vanno sotto ma recuperano immediatamente con Polli (vedi tabellino). Poi tanta difficoltà a trovare la porta. Le pagelle

DURANTE 6: Non particolarmente impegnata il portiere dell’Inter, che sul gol di Pavan non può fare nulla.

Inter-Como Women, le pagelle: difesa

MERLO 5,5: Non la miglior gara per il terzino destro nerazzurro, che sul gol di Pavan prova a rincorrere l’avversario dopo l’errore di Kristjansdottir. Poca incisiva in avanti.

Dal 65’ THOGERSEN 6: Esordio per la giocatrice danese, prova ad aiutare sia in fase di possesso che di ripiegamento.

ALBORGHETTI 6: In difesa si fa preferire a Kristjansdottir, cercando di chiudere i varchi e mettere ordine.

KRISTJANSDOTTIR 5: Suo l’errore che fa scattare il contropiede del Como. Errore da matita rossa, nonostante una gara comunque sufficiente. Ma pesa!

ROBUSTELLINI 5,5: Meglio nelle uscite precedenti. Soffre soprattutto nel primo tempo la tecnica di Kubassova.

Inter-Como Women, le pagelle: centrocampo

MIHASHI 5: Non è la Mihashi di prima, anche oggi molto lenta e tantissimi errori di passaggio. L’Inter deve recuperarla.

SANTI 6: Fa il solito lavoro di raccordo in mezzo al campo, non eccelle ma si becca la piena sufficienza.

Dal 79’ CSISZAR SV

Inter-Como Women, le pagelle: attacco

AJARA 5,5: Unico sussulto della gara la semi rovesciata del primo tempo senza troppe fortune. Per il resto, poco e niente.

Dal 66’ BONETTI 6: Prova a dare brio all’attacco dell’Inter con la sua velocità e tecnica. Ma anche lei si infrange contro l’attentissima difesa comasca.

KARCHOUNI 6: Crea qualche pericolo soprattutto nel primo tempo dove sfiora la rete del 2-1 su punizione. Non illumina come al solito.

Dall’88’ PANDINI SV

CHAWINGA 6,5: L’unica in grado di dare le accelerazioni in casa Inter. Da una di queste arriva l’immediato pari realizzato da Polli. Ma ha poco supporto.

POLLI 7: La migliore dell’Inter oltre al bellissimo gol di esterno destro. In avanti fa a tratti reparto da solo contro una difesa del Como attentissima. Ha il merito di pareggiarla immediatamente.

Inter-Como Women, le pagelle: coach

GUARINO 6: L’Inter doveva vincere per rispondere alle altre grandi ma non riesce e si infrange contro un Como organizzatissimo. Gli infortuni sono una discriminante non da poco: fuori Simonetti, van der Gragt e Marinelli. Non sono poca roba.