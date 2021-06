Guarino lascia la Juventus Women: futuro verso l’Inter Femminile

Rita Guarino, dopo anni di successi sulla panchina della Juventus Women, lascerà Torino a fine giugno. Sulla coach, c’è il forte pressing dell’Inter Women che dopo aver sollevato dall’incarico Sorbi dovrebbe affidarle la panchina

INDIZIO − Dopo la partenza di Attilio Sorbi, l’Inter Women dovrebbe affidare la panchina a Rita Guarino. Come annunciato, sul suo profilo ufficiale dalla Juventus Women, la coach lascerà definitivamente la panchina torinese il prossimo 30 giugno 2021. Sulla panchina delle bianconere, Guarino ha vinto ben quattro Scudetti consecutivi, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ecco il tweet di saluto della Juventus: «Ufficiale | Il contratto che lega Rita Guarino alla Juventus sarà risolto il prossimo 30.06. In bocca al lupo per il tuo futuro e ancora grazie, coach!»