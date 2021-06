Inter, definito un acquisto per la formazione Primavera

L’Inter ha chiuso un importante colpo in prospettiva. Si tratta del classe 2003 Francesco Nunziatini, strappato al Livorno grazie ad una particolare clausola. Il centrocampista giocherà con la Primavera

ACQUISTO PER IL FUTURO − L’Inter chiude un colpo in prospettiva, ovvero quello di Francesco Nunziatini. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero chiuso per il classe 2003 strappandolo al Livorno. Infatti, la società toscana − a causa della retrocessione in Serie D − non è riuscita a rispettare una particolare clausola presente nel contratto del ragazzo. Clausola che avrebbe permesso al giocatore di diventare professionista al raggiungimento delle 15 presenze. Nell’ultima stagione in Lega Pro, Nunziatini era arrivato solo a 14 gare disputate. La retrocessione, dunque, nella categoria dilettante non permetterà al Livorno di garantire al ragazzo un contratto da professionista.