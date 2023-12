Guarino: «Amarezza e rabbia! Abbiamo sprecato troppo lì davanti»

L’Inter Women raccoglie solo un punto nel match contro la Sampdoria. Le parole di Rita Guarino nel post-partita di Inter TV

AMAREZZA – Queste le parole di Guarino: «C’è amarezza e rabbia. Abbiamo offerto un vantaggio che si poteva evitare. Poi nell’arco della partita c’è stato abbastanza dominio e controllo. Purtroppo per vincere serve fare un gol più degli altri, non ci siamo riusciti abbiamo sprecato troppo lì davanti. Ogni partita ci portiamo a casa degli spunti, ci sono degli aspetti su cui lavorare, abbiamo commesso diversi errori in ‘approccio alla gara e non deve succedere perché porti vantaggio psicologico all’avversario e non possiamo permettercelo. Ogni partita è importante ai fini della classifica, lo era oggi, lo sarà con la Fiorentina, lo sarà con tutte le altre squadre. Sarà importante come tutte le altre»