Bergomi: «Inter brava a far rendere i giocatori! Bisseck acerbo, ma…»

Si attende la risposta Inter alla vittoria della Juventus sul Napol. Questa sera contro l’Udinese la squadra di Inzaghi è chiamata a una grande prestazione. Le parole di Bergomi su Sky Sport

FIDUCIA – In vista di un match come Inter-Udinese Inzaghi cerca risposte anche da calciatori impiegati meno quest’anno. Ne ha parlato l’ex capitano nerazzurro Bergomi: «Bisseck è ancora un po’ acerbo, però ha delle grandi potenzialità ed è giusto che abbia opportunità di crescere in caso di emergenza in difesa, come stasera. Darmian affidabile in ogni partita, è meglio che Cuadrado entri verso la metà del secondo tempo. L’Inter è brava a far rendere i propri giocatori. Chi entra da sempre un contributo importante. Inzaghi si fida di tutti e cerca di coinvolgerli tutti, questo è l’elemento di forza dei nerazzurri».