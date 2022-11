Cesena-Inter Women 0-4 al 45′: doppietta di Marinelli poi Alborghetti e Fordos

Cesena-Inter Women per la 2ª giornata di Coppa Italia Femminile presso l’Impianto Sportivo di Martorano (FC). L’Inter chiude il primo tempo sul risultato di 0-4. I gol arrivano da una doppietta di Marinelli, dal destro di Alborghetti e dal colpo di testa di Fordos. Di seguito il report del primo tempo di Cesena-Inter.

NB: Segui Cesena-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Cesena-Inter Women iniziano con l’affondo in avanti delle nerazzurre. Tante azioni pericolose da parte delle ragazze di Rita Guarino, che dominano sin dai primi minuti. Al 12′ arriva il primo gol dell’Inter Women, con Gloria Marinelli che aggancia il pallone in area e tira al volo. Il portiere del Cesena non riesce a evitare il pallonetto dell’attaccante nerazzurra. Al 30′ da una serie di ribattute nasce un’altra occasione preziosa per le interiste. Alla fine è sempre Marinelli a calciare per ultima. Il pallone colpisce prima il palo e poi entra in rete. L’Inter Women continua ad attaccare e al 37′ il desto di Lisa Alborghetti firma la terza rete delle nerazzurre. Sullo scadere del primo tempo, al 45′, arriva il quarto gol dell’Inter Women con il colpo di testa di Beatrix Fordos. Il primo tempo di Cesena-Inter si chiude sullo 0-4 e con una buonissima prestazione delle interiste.

Cesena-Inter Women – Tabellino

0 CESENA – INTER 4

Marcatrici: Marinelli (I) al 12′ e al 30′, Alborghetti (I) al 37′, Fordos (I) al 45′.

CESENA: 40 Serafino; 3 Nano, 30 Pastore, 6 Carlini, 7 Casadei; 23 Costa, 8 Gidoni, 20 Salimbeni, 25 Iriguchi; 31 Ploner; 11 Galli.

A disposizione: 1 Frigotto, 5 Bradau, 10 Costi, 14 Porcarelli, 17 Distefano, 21 Beleffi, 22 Cuciniello, 28 Zanni, 29 Amaduzzi.

Coach: Michele Ardito.

INTER: 22 Durante; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 17 Fordos, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 6 Santi; 8 Brustia, 5 Karchouni, 18 Pandini; 7 Marinelli.

A disposizione: 12 Piazza, 3 Van der Gragt, 9 Polli, 20 Simonetti, 27 Csiszár, 29 Kristjánsdóttir, 35 Callegari, 37 Colonna, 38 Tornaghi.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Ilaria Possanzini della sezione di Foligno. Assistenti: Polidori e Fiorucci.

