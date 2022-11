FOTO – Fontanarosa si gode le emozioni della Champions League

Alessandro Fontanarosa era tra i convocati per la gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Il classe 2003 è tra i Primavera già nel giro della prima squadra.

EMOZIONI – Alessandro Fontanarosa ieri era all’Allianz Arena. A differenza dei suoi compagni di squadra in Primavera, non ha guardato il match dagli spalti. Il classe 2003 era infatti in panchina, convocato per l’occasione dal tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.

Questa la storia pubblicata da Fontanarosa sul proprio profilo Instagram