Brustia: “Inter Women a Empoli senza paura, abbiamo dimostrato. Ruolo…”

Condividi questo articolo

Martina Brustia Inter Women

Martina Brustia, rispetto alla scorsa stagione, è passata come ruolo da centrocampista a terzino destro. Intervistata da Inter TV alla vigilia di Empoli-Inter Women (ore 12.30), la calciatrice nerazzurra ha parlato del suo momento e di quello della squadra.

CAMBIO DI RITMO? – Inter Women ha ripreso la Serie A Femminile battendo 3-0 la Pink Bari. Ora, in vista della trasferta di Empoli, Martina Brustia si augura che l’ultimo risultato sia un trampolino di lancio: «È stata una vittoria sicuramente cercata e voluta dal primo all’ultimo minuto. Arrivavamo da un periodo non facile, quindi avevamo bisogno di conferme e sicurezze, questo era il modo migliore per acquisirle. Sicuramente il 3-0 della settimana scorsa ci dà la possibilità di andare a giocare a Empoli a viso aperto e senza paura, perché abbiamo dimostrato di poter fare veramente bene. L’Empoli è un’ottima squadra, l’ha dimostrato dall’inizio dell’anno a oggi. Ha ottenuto buoni risultati contro squadre forti, è una squadra unita, molto compatta e difficile da battere. Del risultato? Non parliamo fino a partita conclusa (ride, ndr)».

IL CAMBIO – Brustia parla del nuovo ruolo di terzino destro: «Non è facile, ci vuole sicuramente tempo. Io sto cercando di mettermi a disposizione e di dare il massimo: mi sto trovando abbastanza bene, speriamo in futuro di riuscirci ancora meglio. La mia laurea con tesi sull’Inter? È stato molto bello unire nella tesi il calcio e l’Università. Ho avuto anche la possibilità di intervistare persone che lavorano all’Inter, è stato molto bello e formativo per me».