Belli dopo il rinnovo: «Punto d’inizio! Sogno scudetto con l’Inter»

Elena Belli ha conquistato il suo primo contratto da professionista e ai microfoni di Inter TV non riesce a nascondere l’emozione. Il portiere classe 2006, che ha rinnovato fino al 2026, parla anche dei suoi ambiziosi obiettivi futuri: di seguito le sue dichiarazioni

SOGNO AVVERATO – Elena Belli e l’Inter Women ancora insieme, con il primo contratto da professionista per il portiere classe 2006: «Devo dire che non è facile descrivere queste emozioni, è un sogno che rincorro da quando ho iniziato a giocare a 7 anni ed è un bell’obiettivo raggiunto. Sono felice ma cerco sempre di migliorare il più possibile per far sì che questo sia solo un punto d’inizio».

OBIETTIVI AMBIZIOSI – Belli ringrazia la società e punta in alto: «La società ha sempre creduto in me? Devo dire che mi fa molto piacere, è una cosa che ho percepito subito e ringrazio molto la società per questo. Mi rende molto orgogliosa indossare questi colori. Obiettivi futuri? Mi piacerebbe continuare a migliorare per diventare una parte sempre più importante di questa squadra, magari raccogliere qualche trofeo, una qualificazione in Champions League e perché no, sognare uno scudetto».