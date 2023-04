Udinese-Inter Primavera 0-2 al 45′, Esposito fa 13 in Campionato!

Finisce 0-1 il primo tempo tra Udinese e Inter Primavera. Dominio nerazzurro che trovano il vantaggio con il solito Esposito e il raddoppio al 45′ con Stankovic,

PRIMO TEMPO – L’Inter di Christian Chivu cerca la terza vittoria consecutiva, contro l’Udinese che lotta invece per la salvezza. I nerazzurri controllano la gara dal primo minuto, costruendo e cercando il gol del vantaggio. Dopo soli 16 minuti arriva la rete di Pio Esposito sul cross dal limite dell’area di Alessandro Fontanarosa. L’attaccante arriva prima di tutti e appoggia al volo in rete. Tredicesima rete in Campionato per il numero 23. Al 19′ Enoch Owusu riesce a liberarsi bene sulla sinistra, sceglie poi di concludere ma non trova il gol. Al 31′ Esposito pesca benissimo Valentin Carboni che ha lo spazio per calciare col sinistro ma manda alto. Solo 4 minuti dopo, ancora l’argentino, solo davanti al portiere spara centrale e si fa parare. Al 42′ arriva il primo pericolo per Botis, con una bella iniziativa di Iob che però manca totalmente la porta. Poco dopo sporca i guantoni il portiere nerazzurro per respingere la conclusione di Semedo. Aleksandar Stankovic al 45′ mette la firma nella gara con una botta di destro che regala il 2-0 all’Inter.